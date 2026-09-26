शहबाज शरीफ का UN में दुश्मन को खामोश करने का दावा, भारतीय राजनयिक की हंसी हुई वायरल

शरीफ ने यह भी कहा कि इस विवाद को शांत कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मदद की थी। हालांकि, भारत ने उनके इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। भारत ने साफ किया कि कोई बाहरी मध्यस्थता नहीं हुई थी और दोनों देशों के बीच जो भी समझौता हुआ, वह सिर्फ उनकी आपसी बातचीत का नतीजा था। इसके अलावा, शरीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी में पाकिस्तान के हिस्से में हस्तक्षेप करता है, तो इसे 'युद्ध का कार्य' माना जाएगा।