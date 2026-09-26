शहबाज शरीफ का UN में दुश्मन को खामोश करने का दावा, भारतीय राजनयिक की हंसी हुई वायरल
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपने भाषण के दौरान पिछले साल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने दुश्मन को खामोश कर दिया था। उनका यह बयान तब और ज्यादा चर्चा में आ गया, जब भारतीय राजनयिक आर श्रीनिवास ने कैमरे पर हंसते हुए और सिर हिलाते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी। उनकी इस प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ।
भारत ने बाहरी मध्यस्थता के दावे को नकारा
शरीफ ने यह भी कहा कि इस विवाद को शांत कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मदद की थी। हालांकि, भारत ने उनके इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। भारत ने साफ किया कि कोई बाहरी मध्यस्थता नहीं हुई थी और दोनों देशों के बीच जो भी समझौता हुआ, वह सिर्फ उनकी आपसी बातचीत का नतीजा था। इसके अलावा, शरीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी में पाकिस्तान के हिस्से में हस्तक्षेप करता है, तो इसे 'युद्ध का कार्य' माना जाएगा।