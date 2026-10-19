जापान के पारंपरिक त्योहारों में डिप्टी मेयर समेत अन्य मौत के बाद सुरक्षा पर उठे गहरे सवाल
जापान के पारंपरिक त्योहारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुए कई जानलेवा हादसों के बाद यह स्थिति बनी है।
पिछले हफ्ते सैजो के डिप्टी मेयर अकिहिरा नाबे की एक विशाल उत्सव के रथ (फ्लोट) के नीचे फंसकर जान चली गई थी। इससे कुछ दिन पहले, दक्षिणी ओसाका प्रांत में हुए अलग-अलग डेंजिरी समारोहों में 2 लोगों की मौत हुई थी और 16 लोग घायल हुए थे।
इन हादसों के बाद अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि इन प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हुए लोगों की जान जोखिम में डाले बिना कैसे मनाया जाए।
ओकायामा नग्न पुरुष महोत्सव में मौत
इन हादसों में ज्यादातर ऐसे मामले शामिल हैं जहां विशाल रथ भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अचानक मुड़ जाते हैं। यह सैकड़ों सालों से चली आ रही एक परंपरा है।
इसी साल की शुरुआत में ओकायामा में हुए 'नग्न पुरुष महोत्सव' में भी भीड़ के कुचलने से हुई घटना में 2 लोगों की जान चली गई थी।
स्थानीय नेताओं को इन घटनाओं से गहरा दुख हुआ है और वे लोगों और इन सांस्कृतिक आयोजनों, दोनों की सुरक्षा के तरीके तलाशना चाहते हैं।
सैजो के मेयर मित्सुयोशी ओची ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा, "हम सैजो के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम करने वाले थे, तभी यह दुखद हादसा हो गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"