पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा दुबई से लौटे, सिर-पीठ की गंभीर चोटों से उबरकर कैसी है हालत?
पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अगस्त में इलाज के लिए दुबई गए थे और अब घर लौट आए हैं। इस साल की शुरुआत में वे एक हादसे में गिर गए थे, जिससे उन्हें सिर और पीठ में चोटें आई थीं। वे इन्हीं चोटों से उबर रहे थे। इलाज के दौरान उनके बेटे उनके साथ थे। परिवार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वे अब तक करीब 60 से 70 प्रतिशत तक ठीक हो चुके हैं।
2016 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे थे बाजवा
बाजवा को पहले पाकिस्तान के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए दुबई जाना पड़ा। 2016 से 2022 तक सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने कई बड़े राजनीतिक उथल-पुथल देखे। इनमें इमरान खान की सरकार का गिरना एक अहम घटना थी। इस घटना के बाद सेना और इमरान खान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था और आखिरकार बाजवा की सेवानिवृत्ति के साथ उनका यह कार्यकाल खत्म हुआ।