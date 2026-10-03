पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा दुबई से लौटे, सिर-पीठ की गंभीर चोटों से उबरकर कैसी है हालत?

बाजवा को पहले पाकिस्तान के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए दुबई जाना पड़ा। 2016 से 2022 तक सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने कई बड़े राजनीतिक उथल-पुथल देखे। इनमें इमरान खान की सरकार का गिरना एक अहम घटना थी। इस घटना के बाद सेना और इमरान खान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था और आखिरकार बाजवा की सेवानिवृत्ति के साथ उनका यह कार्यकाल खत्म हुआ।