ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन बोले- अगर शांति वार्ता अस्वीकार की तो ताकत इस्तेमाल करेंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच आज फ्लोरिडा में अहम बैठक होनी है। इसमें यूक्रेन में युद्धविराम पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन कूटनीति को सफल नहीं होने देता है, तो रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के सभी उद्देश्यों को बलपूर्वक पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष समाप्त करने में बहुत कम दिलचस्पी है।

बयान पुतिन बोले- यूक्रेन युद्ध के समाधान में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार, पुतिन ने कहा, "अगर कीव के अधिकारी इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं करना चाहते हैं, तो हम विशेष सैन्य अभियान के दौरान अपने सामने मौजूद सभी कार्यों को सैन्य साधनों से पूरा करेंगे। दुर्भाग्य से आज भी यूक्रेन के नेता इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने एक साल पहले इस बारे में बात की थी।"

हमले रूस ने रातभर यूक्रेन पर किए हमले 26 दिसंबर की रात रूस ने कीव और आसपास के क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इस पर जेलेंस्की ने कहा, "10 घंटे तक चली लंबी बमबारी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रूस का युद्ध को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है।"

बैठक फ्लोरिडा में आज ट्रंप-जेलेस्की की मुलाकात आज फ्लोरिडा में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। इसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगा। जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप के सामने नई 20-सूत्रीय शांति योजना पेश करेंगे। इस दौरान सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय विवादों खासतौर पर डोनेट्स्क और जापोरिजिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा कि जब तक वे मंजूरी नहीं देते, जेलेंस्की के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं है।

