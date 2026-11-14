फ्रांस में भड़की हिंसा: महंगाई के विरोध में हजारों गिरफ्तार, पुलिस पर भी जांच की आंच

70,000 पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, अधिकारियों ने सुरक्षा में कमी मानी। गृह मंत्रालय ने बताया कि सितंबर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की हिंसा के आरोपों को लेकर आंतरिक निगरानी इकाइयों ने 161 जांच शुरू की हैं। शिक्षा में सुधार और प्रस्तावित न्यूनतम वेतन वृद्धि को जल्द लागू करने के वादों के बावजूद, प्रदर्शन अभी भी जोरों पर हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सरकार का तरीका बहुत सख्त रहा है। इसके अलावा ये आरोप भी लग रहे हैं कि दूर-वामपंथी समूहों ने हिंसा भड़काकर स्थिति को और बिगाड़ा है।