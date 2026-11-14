फ्रांस में भड़की हिंसा: महंगाई के विरोध में हजारों गिरफ्तार, पुलिस पर भी जांच की आंच
फ्रांस में पिछले महीने बढ़ती महंगाई और खराब सरकारी सेवाओं को लेकर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। हालात जल्द ही बेकाबू हो गए। पेरिस, मार्सिले और लियोन जैसे बड़े शहरों में तोड़फोड़ हुई, कुछ जगहों पर नगर पालिकाओं में आग लगाई गई और 4,900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के सख्त रवैये को लेकर लोगों ने काफी आलोचना की।
गृह मंत्रालय ने 161 पुलिस जांचों की रिपोर्ट दी
70,000 पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, अधिकारियों ने सुरक्षा में कमी मानी। गृह मंत्रालय ने बताया कि सितंबर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की हिंसा के आरोपों को लेकर आंतरिक निगरानी इकाइयों ने 161 जांच शुरू की हैं। शिक्षा में सुधार और प्रस्तावित न्यूनतम वेतन वृद्धि को जल्द लागू करने के वादों के बावजूद, प्रदर्शन अभी भी जोरों पर हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सरकार का तरीका बहुत सख्त रहा है। इसके अलावा ये आरोप भी लग रहे हैं कि दूर-वामपंथी समूहों ने हिंसा भड़काकर स्थिति को और बिगाड़ा है।