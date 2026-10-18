इटली के मिलान में हिंसक प्रदर्शन: बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने लूटीं दुकानें, 50 गिरफ्तार

यह हंगामा सिर्फ मिलान शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे यूरोप में आर्थिक समस्याओं को लेकर हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों का ही एक हिस्सा है। हाल ही में फ्रांस में भी ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना एक बात है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना बिल्कुल अलग है।

मिलान के मेयर ग्यूसेपे साला ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, "प्रदर्शनों के पीछे के कारण तो समझे जा सकते हैं, लेकिन पुलिसवालों पर हमला करना और शहर को गंभीर नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।"