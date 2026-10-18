इटली के मिलान में हिंसक प्रदर्शन: बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने लूटीं दुकानें, 50 गिरफ्तार
इटली के मिलान शहर में शनिवार को बढ़ते जीवन-यापन के खर्च और युद्धों के विरोध में हुए प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प की, दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और आगजनी भी की, जिसके चलते पियाजा डेल डुओमो को खाली कराना पड़ा।
पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया। लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, वहीं इस दौरान कम से कम 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
जियोर्जिया मेलोनी और मेयर ने हिंसा की निंदा की
यह हंगामा सिर्फ मिलान शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे यूरोप में आर्थिक समस्याओं को लेकर हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों का ही एक हिस्सा है। हाल ही में फ्रांस में भी ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे।
इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना एक बात है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना बिल्कुल अलग है।
मिलान के मेयर ग्यूसेपे साला ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, "प्रदर्शनों के पीछे के कारण तो समझे जा सकते हैं, लेकिन पुलिसवालों पर हमला करना और शहर को गंभीर नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।"