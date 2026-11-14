फ्रांस: नए पुलिस विधेयक पर भड़का गुस्सा, 5वें सप्ताहांत भी लाखों लोग सड़कों पर

जिस बिल पर इतना विरोध हो रहा है, उसे 'लाइसेंस टू किल' का नाम दिया गया है। संसद के निचले सदन से यह बिल पहले ही पास हो चुका है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर पुलिस को अपनी जान पर खतरा महसूस हो, तो वह जानलेवा बल का प्रयोग कर सकती है। प्रदर्शनकारी चिंतित हैं कि इस कानून के बाद पुलिसकर्मियों की गलत हरकतों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह आंदोलन अब सिर्फ पेरिस तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ल्योन और मार्सिले जैसे बड़े शहरों तक फैल गया है। जब यह प्रदर्शन अपने चरम पर था, तब इसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल हुए थे। यूनियनों ने सरकार की ओर से हाल ही में बढ़ाई गई वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और वे आगे भी हड़ताल करने की तैयारी में हैं। यह दिखाता है कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा कितना गहरा है।