फ्रांस में फिर प्रदर्शन: सड़कों पर उतरे 4 लाख लोग, 1,000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार; कई जगह झड़प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांस जल रहा है, क्योंकि उसने उन लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोल दीं, जो उससे नफरत करते हैं।

उन्होंने कहा, "फ्रांस में पुलिस तो है, लेकिन उन्हें अपना काम करने की इजाजत नहीं है। इसलिए फ्रांस इस समय जल रहा है क्योंकि उसने अपनी सीमाएं उन लोगों के लिए खोल दी हैं जो उससे नफरत करते हैं। वे फ्रांस से नफरत करते हैं। वे फ्रांस के लोगों से नफरत करते हैं।"