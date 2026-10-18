फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर आगजनी की

फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन: 8 लाख लोग सड़कों पर, ऐतिहासिक इमारतों में आगजनी; दुकानें लूटीं

लेखन आबिद खान 10:19 am Oct 18, 202610:19 am

क्या है खबर?

फ्रांस में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। शनिवार को 8 लाख लोग सड़कों पर उतरे और जमकर उत्पात मचाया। राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति भवन से केवल 400 मीटर दूर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया और गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं, लिमोज शहर में भीड़ ने 153 साल पुराने ऐतिहासिक टाउन हॉल को आग लगा दी, जिसके बाद यह ढह गया। अब तक 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।