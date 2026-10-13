इंडोनेशिया के आइलैंड पर जल संकट, लोगों ने डेटा सेंटर्स को बताया कारण

घरों में साफ पानी न मिलने से लोग अब टैंकरों से आ रहे पानी पर निर्भर हैं, जिसे एक निवासी ने "गंदा, धुंधला और बदबूदार" बताया। इससे उनके घर का खर्च भी बढ़ गया है।

बकाऊ सेरीप गांव की रहने वाली डेवी सुसांती ने बताया, "पिछले तीन महीने से हमारे नलों से एक बूंद भी पानी नहीं आया है। डेटा सेंटर्स के आने से पहले हमारी पानी की आपूर्ति सही चल रही थी।"

डेटा सेंटर्स की तेजी से बढ़ती संख्या से हालात और भी बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अधिकारी कंपनियों से गुज़ारिश कर रहे हैं कि स्थिति और गंभीर होने से पहले वे डीसालेशन प्लांट (समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र) लगाएं।