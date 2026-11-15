प्रिंस विलियम और केट मिडिलटन करेंगे भारत का दौरा, कैंसर का खुलासा होने के बाद पहली यात्रा

प्रिंस विलियम ने 2021 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इस प्राइज के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का मुकाबला करने वाले नए और रचनात्मक समाधानों को दुनियाभर में पहचान मिलती है। मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में भारत की तकनीकी तरक्की और यहां की शानदार जैव विविधता को खास तौर पर उजागर किया जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अर्थशॉट फाइनलिस्ट और विजेता भारत से ही हैं। 169 देशों से करीब 7,000 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें भारत ने बाजी मारी है। यह दौरा केट के लिए शाही कामकाज में एक उम्मीद भरी वापसी की तरह भी देखा जा रहा है।