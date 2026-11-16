प्रिंस विलियम अपनी पत्नी कैथरीन संग 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, गली क्रिकेट और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया
ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और कैथरीन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। पहुंचते ही, वे तुरंत स्कूली बच्चियों और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ गली क्रिकेट खेलने लगे।
इसके बाद, उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुल्हड़ चाय का भी आनंद लिया। इस तरह उन्होंने अपने पहले दिन को बेहद खास बना दिया।
इस दौरे का मुख्य कार्यक्रम अर्थशॉट पुरस्कार समारोह है। यह प्रिंस विलियम की खास पहल है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए काम करने वाले प्रोजेक्ट्स को एक मिलियन ब्रिटिश पाउंड का इनाम दिया जाता है।
अर्थशॉट प्राइज समारोह और जलवायु से जुड़ी गतिविधियां
जब से यह पुरस्कार शुरू हुआ है, तब से भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट दिए हैं। इस समारोह में आलिया भट्ट और रामी मालेक जैसे जाने-माने सितारे शामिल होंगे।
यह शाही जोड़ा मुंबई मेट्रो का भी दौरा करेगा और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी, जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे विषयों पर जानकारी लेगा।
वे कई बॉलीवुड हस्तियों से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा का समापन वे 18 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर करेंगे।
यह मुलाकात भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट, फैशन और सिनेमा के क्षेत्र में मजबूत संबंधों को दर्शाएगी।