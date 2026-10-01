डीजल निर्यात रोकने पर विचार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, कीमतें घटाने की कोशिश

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण वदुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डीजल के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने माना कि इससे पेट्रोल भले ही महंगा हो जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं।

कीमतों में भारी उछाल का कारण मुख्य तौर पर ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई में आई कमी और रिफाइनिंग में आ रही रुकावटों को बताया जा रहा है। इसमें यूक्रेन द्वारा रूसी ऊर्जा ठिकानों पर किए गए हमले भी कुछ हद तक शामिल हैं।

इसी के चलते डीजल की कीमत रिकॉर्ड 6.53 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जबकि एक साल में पेट्रोल भी 40 प्रतिशथ से ज्यादा महंगा हो चुका है।