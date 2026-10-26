ट्रंप ने कनाडा से जल्द ही व्यापार समझौता करने की बात कही

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के साथ एक नया व्यापार समझौता जल्द ही हो सकता है। उन्होंने यह संकेत मिशिगन में एक रैली में दिया।

व्हाइट हाउस ने 2 दिन पहले ही कनाडाई सामानों पर लगे कुछ टैरिफ हटा लिए थे। मेन की सीनेटर सुसान कोलिन्स ने इन टैरिफ को हटाने के लिए काफी जोर दिया था।

यह समय अचानक नहीं चुना गया है। दरअसल, मध्यावधि चुनाव पास आ रहे हैं और टैरिफ में ढील देने से सीमावर्ती राज्यों को फायदा हो सकता है, जिससे कुछ वोटर भी प्रभावित हो सकते हैं।