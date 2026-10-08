डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ सारी बातचीत खत्म, अब कोई समझौता नहीं चाहते

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के साथ बातचीत खत्म कर दी है और वे अभी ईरान के साथ कोई समझौता नहीं चाहते।

उन्होंने टेक्सास के सेंट एंटोनियों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ एक रैली के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह समझौता वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वे इसे रोकने के लिए हमें कुछ भी देने को तैयार हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस समझौते पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।”

इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।