डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ सारी बातचीत खत्म, अब कोई समझौता नहीं चाहते
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के साथ बातचीत खत्म कर दी है और वे अभी ईरान के साथ कोई समझौता नहीं चाहते।
उन्होंने टेक्सास के सेंट एंटोनियों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ एक रैली के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह समझौता वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वे इसे रोकने के लिए हमें कुछ भी देने को तैयार हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस समझौते पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।”
इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
ईरान पर बमबारी के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ट्रंप
ट्रंप और उनकी टीम ईरान के बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर बमबारी जैसे बड़े सैन्य विकल्पों पर सोच-विचार कर रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि ऐसा कदम उठाने से आने वाले चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
इसी बीच, उनकी लोकप्रियता (अप्रूवल रेटिंग्स) भी घट रही है, क्योंकि अमेरिकी लोग बढ़ती हुई जीवन-यापन की लागत और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से काफी परेशान हैं।
इतनी सब तनातनी के बीच भी, जानकारों का कहना है कि मध्य पूर्व से होने वाला तेल का निर्यात धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लौट रहा है।