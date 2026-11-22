ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक: क्वाड का नया बिजनेस लीडर्स फोरम देगा एशिया को नई दिशा
लेखन भारत शर्मा
अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें 'क्वाड' के नाम से भी जाना जाता है, अगले साल अपना पहला बिजनेस लीडर्स फोरम शुरू करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इस नए फोरम का मुख्य उद्देश्य इन चारों देशों के बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाना है, ताकि वे व्यापार के नए अवसरों को खोज सकें और आपस में मजबूत आर्थिक संबंध बना सकें।
फोरम का लक्ष्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
यह फोरम सिर्फ व्यापारिक समझौतों तक ही सीमित नहीं रहेगा। क्वाड का ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने और सप्लाई चेन को और भी टिकाऊ बनाने पर भी है। इसका एक बड़ा मकसद इन चारों देशों को एक साथ मिलकर तरक्की करने और बदलती दुनिया की अर्थव्यवस्था में मजबूती से खड़े रहने में मदद करना है।