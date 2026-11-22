अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें 'क्वाड' के नाम से भी जाना जाता है, अगले साल अपना पहला बिजनेस लीडर्स फोरम शुरू करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इस नए फोरम का मुख्य उद्देश्य इन चारों देशों के बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाना है, ताकि वे व्यापार के नए अवसरों को खोज सकें और आपस में मजबूत आर्थिक संबंध बना सकें।