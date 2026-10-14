डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ग्रीनलैंड में तेल-गैस और खनिजों की खोज शुरू होगी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में तेल, गैस और खनिजों की खोज को बहुत बढ़ावा देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि विशेषज्ञों को लगता है कि इस द्वीप पर बड़े भंडार छिपे हो सकते हैं।
ट्रंप ने यह घोषणा पिछले महीने अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हुए एक नए समझौते के बाद की है। इस समझौते में सैनिक संबंधों को मजबूत करने और वहां दो और अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने पर सहमति बनी थी।
बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच सबसे छोटे मार्ग पर स्थित ग्रीनलैंड, ट्रंप की वांछित "गोल्डन डोम" रक्षा ढाल के लिए एक अत्यंत रणनीतिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है।
ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का रक्षा केंद्र बताया
ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे एक खास रणनीतिक जगह बना रही है। नया समझौता अमेरिकी सुरक्षा में इसकी भूमिका को और अधिक अहम बनाता है।
ट्रंप ने इस बारे में ट्रुथ पर लिखा, 'अमेरिका पर भविष्य में कोई भी हमला ग्रीनलैंड के रास्ते से ही होगा, जहां हमारी रक्षा प्रणाली लगातार ड्रोन, मिसाइलों या ऐसे किसी भी हथियार को गिरा देगी, जिसके बारे में अभी सोचा भी नहीं गया है।'
इसके अलावा, विशेषज्ञों का भी मानना है कि ग्रीनलैंड में अभी तक न खोजे गए तेल के भंडार दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं अधिक हो सकते हैं। इस समझौते में डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करने की बात भी कही गई है।