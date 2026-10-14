डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ग्रीनलैंड में तेल-गैस और खनिजों की खोज शुरू होगी

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे एक खास रणनीतिक जगह बना रही है। नया समझौता अमेरिकी सुरक्षा में इसकी भूमिका को और अधिक अहम बनाता है।

ट्रंप ने इस बारे में ट्रुथ पर लिखा, 'अमेरिका पर भविष्य में कोई भी हमला ग्रीनलैंड के रास्ते से ही होगा, जहां हमारी रक्षा प्रणाली लगातार ड्रोन, मिसाइलों या ऐसे किसी भी हथियार को गिरा देगी, जिसके बारे में अभी सोचा भी नहीं गया है।'

इसके अलावा, विशेषज्ञों का भी मानना है कि ग्रीनलैंड में अभी तक न खोजे गए तेल के भंडार दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं अधिक हो सकते हैं। इस समझौते में डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करने की बात भी कही गई है।