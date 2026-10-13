एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का कायाकल्प शुरू, 2029 तक सौंपे जाएंगे हजारों घर

परियोजना में अमेरिका स्थित डिजाइन फर्म सासाकी, ब्रिटेन स्थित इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ब्यूरो हैपोल्ड, मुंबई स्थित स्टूडियो पीओडी, प्रसिद्ध वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर, पी एंड टी और एआरसी स्टूडियो के साथ-साथ सिंगापुर के शहरी नियोजन विशेषज्ञों की डिजाइन, इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन विशेषज्ञता शामिल है।

कंपनी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के अधीन परियोजना के तहत 10 टावर 3 चरणों में सौंपे जाएंगे। पहला चरण 5 मार्च 2029, दूसरा चरण 2 अगस्त 2029 और बाकी 3 अगस्त 2030 तक सौंपा जाएगा।