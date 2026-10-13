जैकब बेथल की टीम में वापसी हुई है (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 04:45 pm Oct 13, 202604:45 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। जैकब बेथल की वनडे टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट दौरे से पहले अपने तेज गेंदबाजों को पूरी तरह तरोताजा रखना चाहता है। इसी वजह से जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सॉनी बेकर और जोश टंग को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से आराम दिया गया है।