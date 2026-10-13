पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- कांग्रेस ने CEC को दिया था पद्म पुरस्कार

गोयल ने कहा, "गिल की चाटुकारिता को पुरस्कृत करने के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया था। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए, राज्यसभा गए और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। एक व्यक्ति का चुनाव आयोग, संसद और केंद्रीय कैबिनेट के बीच इस तरह घूमना सौदेबाजी का एक स्पष्ट प्रतीक है।"

उन्होंने टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका CEC का कार्यकाल 31 दिसंबर, 1985 को खत्म हो गया था। इसके बार उन्हें राज्यपाल बना दिया गया।