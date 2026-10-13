मयंक यादव शानदार फॉर्म में हैं (फाइल तस्वीर)

मयंक यादव की 150 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार भारत के लिए कैसे है फायदे का सौदा?

लेखन आदर्श कुमार 04:28 pm Oct 13, 202604:28 pm

क्या है खबर?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी-20 टीम लगातार अच्छा कर रही है। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 और इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज गंवाने के बाद भारत ने पिछले 11 में से 10 मुकाबले जीते हैं। इस दौरान जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं रहे। उनकी गैरमौजूदगी में मयंक यादव ने प्रभावित किया। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 स्पेल में मयंक ने 22 ओवर में 182 रन देकर 9 विकेट झटके हैं। उनका इकॉनमी रेट 8.27 रहा है।