बराक ओबामा ने ट्रंप के 'भ्रष्टाचार' पर किया हमला, मतदाताओं से की सर्किट ब्रेकर बनने की अपील

राष्ट्रपति ओबामा ने ईरान को लेकर ट्रंप की नीतियों और व्हाइट हाउस में हुए बदलावों की कड़ी आलोचना की। उनके हिसाब से ये बातें उनके प्रशासन की गहरी बदइंतजामी को साफ दर्शाती हैं। मिशिगन में सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहे अब्दुल अल-सईद का समर्थन करते हुए ओबामा ने आम जनता की चिंताओं को अपनी बात में उठाया। उन्होंने बताया कि 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि पिछले साल व्हाइट हाउस लौटने के बाद से राष्ट्रपति और उनके परिवार ने क्रिप्टोकरेंसी से गलत तरीके से मुनाफा कमाया है। वहीं, 69 प्रतिशत लोग इस बात पर भी यकीन करते हैं कि ट्रंप के नीतिगत फैसले उनके निजी व्यापारिक हितों से प्रभावित होते हैं। 3 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए ओबामा का संदेश बिल्कुल साफ था।