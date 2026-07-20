ओमान में फंसी भारतीय महिलाओं का दर्द, राजदूत ने दिया न्याय और मदद का भरोसा

यह कदम खाड़ी देशों में भारतीय घरेलू कामगारों के शोषण की उन परेशान करने वाली रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जो लगातार सामने आ रही हैं। हैदराबाद की शबनम बेगम नाम की एक कामगार ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें धोखे से ओमान में काम पर बुलाया गया था और दूतावास में शरण मिलने से पहले उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भले ही भारत के खाड़ी देशों के साथ कल्याण के समझौते हैं, लेकिन ज्यादातर घरेलू कामगार इन समझौतों के दायरे में नहीं आते। ऐसे में, दूतावास की मदद उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बन जाती है।