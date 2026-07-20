स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच फाइनल मुकाबले के बाद हुई हाथापाई

स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच फाइनल मुकाबले के बाद हुई हाथापाई, सामने आया वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:35 am Jul 20, 202611:35 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले ने स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। इस मुकाबले के बाद मैदान पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस हार के बाद अपना आपा खो बैठे और स्पेन के खिलाड़ियों के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई। इस दौरान बार्सिलोना के युवा स्टार गावी के चेहरे पर भी चोट लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।