फीफा विश्व कप 2026: विजेता स्पेन को मिले 482 करोड़ रुपये, अन्य टीमों को क्या मिला?

स्पेन ने दूसरा विश्व कप जीतने के साथ पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ डॉलर (लगभग 482 करोड़ रुपये) भी जीते हैं।

यह राशि कतर में हुए पिछले विश्व कप से 80 लाख डॉलर (करीब 77 करोड़ रुपये) अधिक है।

उपविजेता रही अर्जेंटीना को 3.3 करोड़ डॉलर (लगभग 318 करोड़ रुपये) की ईनामी राशि दी गई है।

बता दें कि फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस विश्व कप को इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनाने का वादा किया था।