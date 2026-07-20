फीफा विश्व कप 2026: विजेता स्पेन को मिले 482 करोड़ रुपये, अन्य टीमों को क्या मिला?
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को 1-0 से हराकर अपने दूसरे विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया। इस हार ने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी की शानदार विदाई का सपना भी तोड़ दिया। इस जीत ने दक्षिण अमेरिकी देश को गौरव के साथ फीफा की ओर से रिकॉर्ड वित्तीय पुरस्कार राशि, प्रतिष्ठित ट्रॉफी और पहली बार विजेताओं को चैंपियनशिप रिंग भी दिलाई है। आइए पुरस्कार राशि पर नजर डालते हैं।
विजेता
स्पेन को मिली 482 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि
स्पेन ने दूसरा विश्व कप जीतने के साथ पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ डॉलर (लगभग 482 करोड़ रुपये) भी जीते हैं।
यह राशि कतर में हुए पिछले विश्व कप से 80 लाख डॉलर (करीब 77 करोड़ रुपये) अधिक है।
उपविजेता रही अर्जेंटीना को 3.3 करोड़ डॉलर (लगभग 318 करोड़ रुपये) की ईनामी राशि दी गई है।
बता दें कि फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस विश्व कप को इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनाने का वादा किया था।
अन्य
अन्य टीमों की कितनी मिली इनामी राशि?
विश्व कप में तीसरे स्थान पर रही इंग्लैंड को 2.9 करोड़ डॉलर (लगभग 280 करोड़ रुपये) और चौथे स्थान पर रही फ्रांस को 2.7 करोड़ डॉलर (लगभग 260 करोड़ रुपये) दिए गए।
क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमों को 1.9 करोड़ डॉलर (183 करोड़ रुपये), 9वें से 16वें स्थान वाली टीमों को 1.5 करोड़ डॉलर (179 करोड़ रुपये), 17वें से 32वें स्थान वाली टीमों को 1.1 करोड़ डॉलर और 33-48वें स्थान वाली टीमों को 90 लाख डॉलर दिए गए हैं।
ईनाम
क्या खिलाड़ियों को मिलती है यह पुरस्कार राशि?
हालांकि, फीफा विश्व कप की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को नहीं मिलती। इसके बजाय, यह प्रत्येक देश के फुटबॉल संघों और शासी निकाय को प्राप्त होती है।
पुरस्कार राशि वितरित होने के बाद, इसे कैसे साझा किया जाएगा, इसका पूर्ण निर्णय संबंधित संघों के पास होता है।
अधिकांश मामलों में संघ राशि को खिलाड़ियों, कोचों और कर्मचारियों में बांट देते हैं और अतिरिक्त राशि को फुटबॉल के विकास में विभिन्न कार्यक्रमों में दान या निवेश करते हैं।
ट्रॉफी
स्पेन को मिली असली सोने की ट्रॉफी
करोड़ों रुपये जीतने के अलावा स्पेन को खूबसूरत स्वर्ण ट्रॉफी भी मिली। यह मूल डिजाइन से काफी अलग है और इसमें दो मानव आकृतियां विजयी मुद्रा में पृथ्वी को उठाए हुए दिखाई देती हैं।
यह ट्रॉफी 36 सेंटीमीटर ऊंची और 18 कैरेट सोने से बनी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के अनुसार, इसकी कीमत लगभग 7.13 लाख डॉलर (करीब 6 करोड़) है।
इसके उलट कतर में आयोजित पिछले विश्व कप की ट्रॉफी की कीमत लगभग 2.77 लाख डॉलर थी।
जानकारी
असली ट्रॉफी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा स्पेन
फीफा के नियमानुसार, असली ट्रॉफी किसी भी टीम को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं दी जाती है। वह केवल उसके साथ जश्न मनाकर फोटो खिंचवा सकते हैं। टीमों को साथ ले जाने के लिए सोने की परत चढ़ी एक प्रतिकृति दी जाती है।
अंगूठी
पहली बार दी गई चैंपियनशिप अंगूठी
स्पेन को चैंपियनशिप रिंग (अंगूठी) के रूप में एक नया उपहार भी मिला है। यह मेजबान देशों में से एक अमेरिका की परंपरा है।
फीफा के अनुसार, इन अंगूठियों पर विश्व कप की नक्काशी होगी और इन्हें विजेता टीम की पहचान को दर्शाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
स्पेन के लिए 30 और प्रशंसकों के लिए 1,966 अंगूठियां बनवाई गई है। प्रत्येक अंगूठी का अनुमानित कीमत डेढ लाख डॉलर (लगभग 1.44 करोड़ रुपये) है।