दिल्ली के जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद किया गया

आम आदमी पार्टी से जुड़ीं डॉ एसपी ने एक्स पर मोबाइल का स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा, 'दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में कुछ मोबाइल यूजर्स को इंटरनेट बंद होने का मैसेज मिला है!! यह एक ऐसी डरी हुई सरकार का आखिरी दांव है। आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं। आप लोगों के गुस्से को नहीं दबा सकते।'

सुबह 9:54 बजे आए मोबाइल संदेश में लिखा है, 'सरकार के निर्देशानुसार, आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना तक बंद की गई है।'