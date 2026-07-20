प्रधानमंत्री मोदी का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संबोधन, राहुल गांधी पर निशाना साधा

मोदी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा करते हुए इसे भारतीय युवाओं के लिए गर्व का क्षण बताया।

उन्होंने कहा, "भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई यात्रा शुरू की है। स्काईरूट स्टार्टअप में काम करने वाली पूरी टीम की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। इन जैसे युवाओं ने यह उपलब्धि हासिल की है। मैं किसी 56 वर्षीय युवा की बात नहीं कर रहा हूं।"

यह कटाक्ष स्पष्ट रूप से राहुल गांधी पर था, जो 56 वर्ष के हैं।