निर्देशक कुणाल कोहली अंतरराष्ट्रीय सिनेमा पर छोड़ेंगे छाप, 'ऑल अबाउट हर' के साथ मचाएंगे धमाल

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में फिल्म का निर्देशन करने का अनुभव बेहद संतोषजनक रहा है। ब्रिटिश कलाकारों और क्रू के साथ यूके में फिल्म की शूटिंग करने से मुझे रचनात्मक स्वतंत्रता का भरपूर लाभ मिला।"

बता दें, 'ऑल अबाउट हर' का निर्माण शीतल परब ने किया है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें प्यार, अपराधबोध और आत्म-विनाश के तत्व शामिल हैं।

फिलहाल फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इसकी रिलीज तारीख आना बाकी है।