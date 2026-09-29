पोप लियो ने AI के लिए सख्त नियमों का विरोध करने पर हुआंग और ट्रंप को निशाने पर लिया

पोप लियो 14वें ने AI को लेकर ज्यादा सरकारी नियम बनाने का विरोध करने के लिए एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर आलोचना की है।

यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब एनवीडिया ने AI एजेंटों की निगरानी और उन पर नियंत्रण रखने के लिए नए सुरक्षा टूल्स का ऐलान किया था।

एक तरफ हुआंग ने और ज्यादा नियम बनाने का विरोध किया, तो वहीं ट्रंप ने AI से जुड़ी चिंताओं को महज एक 'धोखा' बताकर खारिज कर दिया।

फ्रांस से लौटते हुए अपनी फ्लाइट में पत्रकारों से बात करते हुए पोप ने सभी लोगों से कहा कि वे AI को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनियों को गंभीरता से लें।