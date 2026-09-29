पोप लियो ने AI के लिए सख्त नियमों का विरोध करने पर हुआंग और ट्रंप को निशाने पर लिया
पोप लियो 14वें ने AI को लेकर ज्यादा सरकारी नियम बनाने का विरोध करने के लिए एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर आलोचना की है।
यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब एनवीडिया ने AI एजेंटों की निगरानी और उन पर नियंत्रण रखने के लिए नए सुरक्षा टूल्स का ऐलान किया था।
एक तरफ हुआंग ने और ज्यादा नियम बनाने का विरोध किया, तो वहीं ट्रंप ने AI से जुड़ी चिंताओं को महज एक 'धोखा' बताकर खारिज कर दिया।
फ्रांस से लौटते हुए अपनी फ्लाइट में पत्रकारों से बात करते हुए पोप ने सभी लोगों से कहा कि वे AI को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनियों को गंभीरता से लें।
पोप ने AI पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया
पोप चाहते हैं कि AI को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए देश, टेक्नोलॉजी कंपनियां और रिसर्चर एक साथ मिलकर काम करें।
वह अंतरराष्ट्रीय बातचीत पर जोर दे रहे हैं, खासकर अब जबकि एनवीडिया के सेंट्री जैसे उपकरण भी सामने आ चुके हैं। उनका मकसद है कि AI लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय सचमुच उनकी मदद करे।
यह उनकी पहले की उन अपीलों से मेल खाता है, जिनमें उन्होंने मजबूत नियम बनाने की बात कही थी ताकि टेक्नोलॉजी नैतिक बनी रहे और असल में इंसानों के काम आ सके।