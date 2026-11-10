पोप लियो XIV ने AI को लेकर चेतावनी दी, कहा- नौकरियां छीन सकता है AI

उन्होंने बिजनेस और सरकारों से कहा है कि वे अपनी योजनाओं में रोजगार की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दें।

पोप ने अपनी बात में यह भी लिखा कि यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी इंसानों को और ताकतवर बनाए, न कि उनके काम को ही ले ले।

उन्होंने ऐसे बिजनेस मॉडल की भी आलोचना की जो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते हैं और नैतिकता को किनारे कर देते हैं। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे तरीके समाज और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची तरक्की तभी है जब वह सभी लोगों को आगे बढ़ाए।