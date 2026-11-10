पोप लियो XIV ने AI को लेकर चेतावनी दी, कहा- नौकरियां छीन सकता है AI
पोप लियो XIV ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती रफ्तार पर चिंता जाहिर की है, उनका कहना है कि इससे नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
उन्होंने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें मजबूत नैतिक नियम बनाने होंगे।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि टेक्नोलॉजी को लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उनकी जगह लेनी चाहिए या कामगारों को कमतर महसूस कराना चाहिए।
पोप लियो XIV ने रोजगार सुरक्षा की अपील की
उन्होंने बिजनेस और सरकारों से कहा है कि वे अपनी योजनाओं में रोजगार की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दें।
पोप ने अपनी बात में यह भी लिखा कि यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी इंसानों को और ताकतवर बनाए, न कि उनके काम को ही ले ले।
उन्होंने ऐसे बिजनेस मॉडल की भी आलोचना की जो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते हैं और नैतिकता को किनारे कर देते हैं। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे तरीके समाज और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची तरक्की तभी है जब वह सभी लोगों को आगे बढ़ाए।