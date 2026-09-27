पोप लिया का फ्रांस दौरा: लाखों का जनसैलाब, यौन शोषण पीड़ितों से मिले
पोप लियो XIV फ्रांस के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, और यह यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है। दरअसल, 2021 में एक चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई थी।
इसमें बताया गया था कि पिछले 70 सालों में फ्रांस में चर्च के पादरियों और आम सदस्यों ने लगभग 3,30,000 नाबालिगों का यौन शोषण किया था। इस यात्रा में पोप इन यौन शोषण के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं।
पोप ने 8 लाख लोगों की प्रार्थना का नेतृत्व किया
अपने फ्रांस दौरे के दौरान पोप ने पेरिस के एक खुले मैदान में करीब 8 लाख लोगों की विशाल प्रार्थना सभा करवाई। इस दौरान उन्होंने एकता और शांति का संदेश दिया।
उन्होंने मानवाधिकारों की बात भी की, प्रवासियों से मिले और महिलाओं की अहम भूमिका को सराहा। ये संदेश ऐसे समय में आए हैं जब फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इनकी खूब चर्चा हो रही है। कई लोग इस दौरे को चर्च के अंदर और बाहर, दोनों जगह बड़े बदलाव लाने की एक अहम पहल के तौर पर देख रहे हैं।