पोप लिया का फ्रांस दौरा: लाखों का जनसैलाब, यौन शोषण पीड़ितों से मिले

अपने फ्रांस दौरे के दौरान पोप ने पेरिस के एक खुले मैदान में करीब 8 लाख लोगों की विशाल प्रार्थना सभा करवाई। इस दौरान उन्होंने एकता और शांति का संदेश दिया।

उन्होंने मानवाधिकारों की बात भी की, प्रवासियों से मिले और महिलाओं की अहम भूमिका को सराहा। ये संदेश ऐसे समय में आए हैं जब फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इनकी खूब चर्चा हो रही है। कई लोग इस दौरे को चर्च के अंदर और बाहर, दोनों जगह बड़े बदलाव लाने की एक अहम पहल के तौर पर देख रहे हैं।