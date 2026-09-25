पोप लियो की AI पर कड़ी चेतावनी, कहा- मशीनों का स्वर्ग कहीं इंसानियत को लील न जाए

पोप लियो ने इस बात पर खास जोर दिया कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों को सही और गलत के बीच का फर्क समझना सिखाना बहुत जरूरी है।

उनका कहना है कि AI को इंसानों के काम आसान करने चाहिए, न कि उन पर हावी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को हमेशा हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि हम तकनीक के गुलाम बन जाएं।

पोप का यह संदेश ऐसे समय में आया है, जब वह लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि 'मशीनों का स्वर्ग' हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर उसे अपनी शर्तों पर चला रहा है, और ऐसे में कहीं हम अपनी इंसानियत खो न दें।