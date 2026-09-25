पोप लियो की AI पर कड़ी चेतावनी, कहा- मशीनों का स्वर्ग कहीं इंसानियत को लील न जाए
फ्रांस दौरे पर गए पोप लियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते विस्तार को लेकर चिंता जताई और नैतिकता की जरूरत पर अपनी बात रखी।
एलीसी पैलेस में उन्होंने साफतौर पर कहा कि समाज को 'मशीनों का स्वर्ग' नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यह इंसानियत को भी खतरे में डाल सकता है।
उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे इस बात पर गंभीरता से सोचें कि AI हमारे नैतिक मूल्यों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बदल सकता है।
पोप लियो ने AI नैतिकता शिक्षा का समर्थन किया
पोप लियो ने इस बात पर खास जोर दिया कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों को सही और गलत के बीच का फर्क समझना सिखाना बहुत जरूरी है।
उनका कहना है कि AI को इंसानों के काम आसान करने चाहिए, न कि उन पर हावी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को हमेशा हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि हम तकनीक के गुलाम बन जाएं।
पोप का यह संदेश ऐसे समय में आया है, जब वह लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि 'मशीनों का स्वर्ग' हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर उसे अपनी शर्तों पर चला रहा है, और ऐसे में कहीं हम अपनी इंसानियत खो न दें।