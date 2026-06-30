PoK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है (फाइल तस्वीर)

PoK में हजारों लोगों ने निकाली रैली, बोले- हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं

लेखन आबिद खान 07:19 pm Jun 30, 202607:19 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान के दमन के खिलाफ आवाजें तेज हो गई हैं। आज हजारों प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट में इकट्ठा होकर 'PoK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इस क्षेत्र में जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति को बाधित करना जारी रखेगी, तो वे 'दूसरे रास्ते' अपनाएंगे। इसे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।