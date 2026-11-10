लंदन में जहरीली हवा WHO की सीमा से 8 गुना ज्यादा, मेयर ने किया अलर्ट

प्रदूषण बढ़ने की वजह सप्ताहांत पर धूमधाम से हुए जश्न को माना जा रहा है। इसके अलावा, शांत हवाओं और कोहरे की वजह से गंदी हवा शहर के ऊपर ही ठहर गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि घरों में लकड़ी जलाना और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण के बड़े कारण हैं। मेयर खान ने लंदन के लोगों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियां खड़ी करते समय इंजन बंद रखें और फिलहाल बगीचे में कचरा न जलाएं।

ग्लोबल एक्शन प्लान की कैंपेन डायरेक्टर लारिसा लॉकवुड का सुझाव है कि भविष्य में हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएं और खराब हवा वाले दिनों में 'बर्न अलर्ट' जारी किए जाएं।