मस्कट में ओमान के उप प्रधानमंत्री (रक्षा मामलों) सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान में व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

लेखन गजेंद्र
Dec 18, 2025
02:37 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के रूप में बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप दिया। यह समझौता आर्थिक संबंधों और खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए जरूरी बताया जा रहा है। समझौते से भारत और ओमान के बीच अधिक निवेश, रोजगार और पारस्परिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता भारत-ओमान के बीच लगभग 2 वर्षों की गहन बातचीत के बाद हुआ है।

समझौता

CEPA से क्या होगा फायदा?

CEPA का उद्देश्य टैरिफ में कटौती, रसद, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, जो भारत को खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और आगे के बाजारों तक पहुंच देंगे। यह समझौता कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग सामान जैसे टैरिफ-मुक्त निर्यात के द्वार खोलेगा, जो अरबों डॉलर का व्यापार है। समझौता खाड़ी में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, बंदरगाह कनेक्टिविटी, ओमान के लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्रों में भारतीय निवेश पर गहरा सहयोग शामिल है।

बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मस्कट में भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि CEPA भारत-ओमान की साझेदारी को 21वीं सदी में नई ऊर्जा और नई विश्वास से भर देगा और ये हमारे साझा भविष्य का ब्लू प्रिंट है। उन्होंने कहा कि यह हर सेक्टर में अवसर के नए द्वार खोलेगा और विकास, इनोवेशन, रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। मोदी ने कहा कि जब नीति और उद्यम साथ चलते हैं, तभी साझेदारी नया इतिहास बनाती है।

ट्विटर पोस्ट

मोदी का मस्कट में भाषण

