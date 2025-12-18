मस्कट में ओमान के उप प्रधानमंत्री (रक्षा मामलों) सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान में व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

लेखन गजेंद्र 02:37 pm Dec 18, 202502:37 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के रूप में बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप दिया। यह समझौता आर्थिक संबंधों और खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए जरूरी बताया जा रहा है। समझौते से भारत और ओमान के बीच अधिक निवेश, रोजगार और पारस्परिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता भारत-ओमान के बीच लगभग 2 वर्षों की गहन बातचीत के बाद हुआ है।