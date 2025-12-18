ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए लंदन में पार्टी दी

ललित मोदी ने विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर दी शानदार पार्टी, लंदन में जुटे मेहमान

लेखन गजेंद्र 01:08 pm Dec 18, 202501:08 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने अपने मित्र और पूर्व व्यवसायी विजय माल्या के लिए लंदन में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया है। यह पार्टी मोदी ने अपने घर पर माल्या के 70वें जन्मदिन से पहले दी है। इस पार्टी में भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ सहित कई बड़े मेहमान शामिल हुए। इसकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर जिम राइडेल ने एक्स पर दी, जिसके बाद मोदी ने भी उनके पोस्ट को कोट किया है।