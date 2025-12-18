LOADING...
ललित मोदी ने विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर दी शानदार पार्टी, लंदन में जुटे मेहमान
ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए लंदन में पार्टी दी

ललित मोदी ने विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर दी शानदार पार्टी, लंदन में जुटे मेहमान

गजेंद्र
Dec 18, 2025
01:08 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने अपने मित्र और पूर्व व्यवसायी विजय माल्या के लिए लंदन में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया है। यह पार्टी मोदी ने अपने घर पर माल्या के 70वें जन्मदिन से पहले दी है। इस पार्टी में भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ सहित कई बड़े मेहमान शामिल हुए। इसकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर जिम राइडेल ने एक्स पर दी, जिसके बाद मोदी ने भी उनके पोस्ट को कोट किया है।

पार्टी

इससे पहले मोदी ने मनाया था अपना 63वां जन्मदिन

इसी दिसंबर में मोदी ने भी लंदन के मेफेयर स्थित मैडॉक्स क्लब में अपना 63वां जन्मदिन मनाया, जिसमें माल्या समेत कई हस्तियां शामिल हुई थीं। मेफेयर में एक टेबल की कीमत न्यूनतम 1.18 लाख रुपये से शुरू होती है। मोदी सोशल मीडिया पर केक काटते और दोस्तों के साथ नाचते नजर आ रहे थे। जुलाई में भी मोदी ने लंदन में अन्य पार्टी आयोजित की थी, जिसमें माल्या के साथ कराओके सेशन का एक वीडियो अपलोड किया था।

ट्विटर पोस्ट

पार्टी में माल्या और मोदी

हस्तिया

ब्रिटेन में हैं मोदी और माल्या

मोदी द्वारा दी गई पार्टी में बेंगलुरु की अरबपति मजूमदार-शॉ के अलावा अभिनेता इदरीस एल्बा और मशहूर फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि मोदी और माल्या दोनों अभी भी ब्रिटेन में रहते हैं और भारत में वित्तीय धोखाधड़ी और नियामक मामलों से संबंधित कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। दोनों अपने ऊपर के आरोपों का लगातार खंडन करते रहे हैं।

