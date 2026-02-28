बोलिविया में नोटों से भरा विमान हादसे का शिकार, 15 की मौत और 30 घायल

विमान ने सांता क्रूज शहर से उड़ान भरी थी। दुर्घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि खराब मौसम से ये हादसा हुआ। AFP ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दुर्घटना के समय बिजली कड़क रही थी और भारी ओलावृष्टि हो रही थी। विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की सड़क पर जा गिरा, जिससे सड़क पर खड़े 10-15 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

चालक दल के 6 सदस्य भी लापता

रक्षा मंत्री मार्सेलो सालिनास ने कहा, "हरक्यूलिस C-130 विमान नई छपी बोलिवियाई करेंसी ले जा रहा था, जब वह एल ऑल्टो के हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया और पास के एक खेत में जा गिरा। दमकलकर्मियों ने विमान में लगी आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की।" बोलिवियाई वायुसेना के जनरल सर्जियो लोरा ने कहा कि विमान के चालक दल के 6 सदस्य अभी तक लापता हैं। घटनास्थल पर 500 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है।