टी-20 विश्व कप 2026: अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है भारतीय टीम? जानिए समीकरण

करो या मरो भारत और वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो का मुकाबला भारतीय अपना अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 मार्च (रविवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी। अगर यह मुकाबला सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम किसी भी अंतर से जीत जाती है, तो भारत आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। वहीं, वेस्टइंडीज की जीत की स्थिति में वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके अलावा, अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है या कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो बेहतर नेट रन रेट के चलते वेस्टइंडीज आगे बढ़ेगी।

अंक तालिका ग्रुप-1 के अंक तालिका पर एक नजर ग्रुप-1 में दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक और +2.890 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज 1 जीत और 1 हार से 2 अंक (+1.791) के साथ दूसरे स्थान पर है, वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक (-0.100) लेकर तीसरे स्थान पर है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम लगातार 2 हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है।

ग्रुप-2 ग्रुप-2 की ये है स्थिति ग्रुप-2 में इंग्लैंड 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक (+1.491) लेकर पहले स्थान पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड 1 जीत (टीम का एक मैच रद्द हो गया था) 3 अंक (+3.050) लेकर दूसरे स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान 2 मैचों में 1 जीत और एक मैच रद्द के साथ 2 अंकों (-0.461) पर मौजूद है। श्रीलंका क्रिकेट टीम लगातार 2 हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है।