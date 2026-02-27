तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK से निष्कासित ओ पन्नीरसेल्वम DMK में शामिल

राजनीति OPS से DMK को क्या होगा फायदा? पन्नीरसेल्वम ने 2021 में अपने गृह थेत्र थेनी के बोदिनायकनूर (बोडी मेट्टू) से निर्दलीय चुनाव जीता था। DMK इनको इसी सीट से उतार सकती है। इस सीट का पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता 1989 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पन्नीरसेल्वम 2011 से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जयललिता के विश्वासपात्र माने जाने वाले पन्नीरसेल्वम DMK के लिए दक्षिणी तमिलनाडु में बेहतर साबित हो सकते हैं। यहां थेवर बहुल क्षेत्र में पन्नीरसेल्वम का प्रभाव अभी भी बना हुआ है।

ट्विटर पोस्ट ओ पन्नीरसेल्वम का DMK में स्वागत #WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Former Chief Minister and expelled AIADMK leader O. Panneerselvam joins DMK in the presence of party chief and CM MK Stalin, Deputy CM Udhyanidhi Stalin and others.



(Video: DMK) pic.twitter.com/Y4RbQMmrdp — ANI (@ANI) February 27, 2026

Advertisement

निष्कासन OPS का AIADMK से क्यों हुआ था निष्कासन? वर्ष 2016 में जयललिता की मौत के बाद OPS और एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) के बीच समझौता हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे EPS मजबूत हो गए और OPS को किनारे लगा दिया। पार्टी ने जॉइंट कोऑर्डिनेटर प्रणाली (दोनों को संयुक्त रूप से महासचिव बनाने की व्यवस्था) को खत्म कर दिया और एक अंतरिम महासचिव रखा। OPS पर DMK से मिले होने का आरोप लगाया गया और पार्टी के विरूद्ध काम करने पर 11 जुलाई 2022 को निष्कासन हुआ था।

Advertisement