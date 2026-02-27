अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने शराब नीति मामले में किया बरी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा लगाए गए दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शराब नीति के निर्माण में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या गड़बड़ी के सबूत नहीं है और बिना सबूत के आरोप सिद्ध नहीं हो सकते हैं। यह फैसला केजरीवाल और सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है।

राहत कोर्ट मामले में बनाए गए 18 आरोपियों को किया बरी विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मामले में आरोपी बनाए गए कुल 18 लोगों को बरी करते हुए कहा कि CBI की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार थे। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोपियों पर आपराधिक इरादे साबित नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोप पर ठोस और पर्याप्त सबूत होने पर ही भरोसा किया जा सकता है। जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत किए गए सबूत अपर्याप्त हैं।

टिप्पणी कोर्ट ने CBI की जांच पर क्या की टिप्पणी? कोर्ट ने शराब नीति मामले में सिसोदिया और केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि CBI द्वारा प्रस्तुत मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरा है। इसी तरह केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से किसी भी आपराधिक इरादे का संकेत देने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि जब दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर मौजूद बयानों के साथ पढ़ा गया, तो वे किसी भी गलत काम के बजाय प्रशासनिक विचार-विमर्श को दर्शाते हैं।

Advertisement