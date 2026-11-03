कोलंबिया में FARC का खूनी तांडव: ट्रक बम से मासूम बच्चे सहित 4 की मौत, अब ड्रोन से भी हमले
कोलंबिया के प्लानडास में रविवार को एक सेना शिविर के पास एक ट्रक बम धमाका हुआ। इस हमले में एक 2 महीने के बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों को शक है कि इस हमले के पीछे FARC गुरिल्ला गुट का हाथ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रीला वामपंथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। उनका मकसद इलाके में इन गुटों की पकड़ को कमजोर करना है।
FARC शांति समझौता न मानने वाले गुट कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल
यह बमबारी कोलंबिया के FARC के साथ हुए शांति समझौते को खारिज करने वाले गुटों के हालिया हमलों में से एक है। हाल के दिनों में ऐसे हमले तेज हुए हैं। पिछले हफ्ते ही हैलोवीन के दिन हुए एक धमाके में एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई थी। अगस्त में सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति डी ला एस्प्रीला ने इन गुटों को जड़ से खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने शांति वार्ता भी खत्म कर दी थी। अब गुरिल्ला अपने हमलों में ड्रोन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पहले के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाला संघर्ष और भी मुश्किल हो सकता है।