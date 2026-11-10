ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पिट रिवर संग्रहालय ने भारत के नागा समुदाय के 39 मानव अवशेष लौटाए
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पिट रिवर संग्रहालय ने भारत के नागा समुदाय को 39 मानव अवशेष वापस लौटा दिए हैं। इस वापसी को औपनिवेशिक काल की एक बड़ी गलती को सुधारने वाला कदम माना जा रहा है।
ब्रिटिश शासन के दौरान लिए गए ये अवशेष, पूर्वोत्तर नागालैंड के नागा समुदाय के करीब 30 लोगों की मौजूदगी में एक समारोह में लौटाए गए हैं।
नागा समुदाय के लिए यह वाकई एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक पल था।
नागा समुदाय करेगा सामूहिक स्मारक में दोबारा दफनाने की योजना
नागा समुदाय की योजना है कि वे इन अवशेषों को एक सामूहिक स्मारक बनाकर उसमें दोबारा दफनाएंगे। संग्रहालय के साथ छह साल तक चले सहयोग के बाद यह वापसी संभव हुई है।
दुनिया भर में संग्रहालय पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वे औपनिवेशिक काल के दौरान ली गई चीजों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजें।
संग्रहालय की डायरेक्टर लौरा वैन ब्रोकोवेन ने बताया कि इन अवशेषों को ऐसे समय में इकट्ठा किया गया था, जब नैतिकता और विचार आज से काफी अलग थे।
आज के समय में देखें तो उस तरीके पर सवाल उठते हैं। नागा समुदाय के लोग इसे अपने पूर्वजों को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं।