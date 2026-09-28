चीन से 2 पांडा पिंग पिंग और फू शुआंग अटलांटा पहुंचे, ट्रंप और शी की मुलाकात के बाद 'पांडा कूटनीति'
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले दिनों वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय मुलाकात के बाद चीन से 2 पांडा जॉर्जिया के अटलांटा शहर भेजे गए हैं।
पांडा पिंग पिंग और फू शुआंग अटलांटा के चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। उनको अमेरिका और चीन के बीच हुई एक शिखर बैठक के बाद भेजा गया है।
अब अगले 10 सालों तक ये पांडा अटलांटा के चिड़ियाघर में ही रहेंगे। इससे 1999 से शुरू हुई पांडा रखने की परंपरा फिर से शुरू हो जाएगी। ये पांडा चीन की 'पांडा डिप्लोमेसी' का हिस्सा हैं, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती और अच्छे संबंधों की निशानी माने जाते हैं।
16 घंटे की यात्रा कर पहुंचे
दोनों पांडा चीन से 16 घंटे की हवाई यात्रा करके यहां पहुंचे। इस दौरान उनके के लिए विमान में ही खूब सारा बांस और उनके पसंदीदा 'कॉर्न बन' मौजूद थे।
इनके आने से पहले जू अटलांटा ने पांडा के रहने की जगहों को नए सिरे से तैयार किया है। उनकी देखभाल के लिए एक खास टीम भी बनाई गई है।
पिंग पिंग और फू शुआंग को नए घर में आरामदायक महसूस हो, इसके लिए स्थानीय बांस की नियमित आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है।
पांडा ठंड में रहने के लिए अनुकूल हैं, ऐसे में चिड़ियाघर को उनके अनुकूल बनाया गया है।