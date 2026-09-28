चीन से 2 पांडा पिंग पिंग और फू शुआंग अटलांटा पहुंचे, ट्रंप और शी की मुलाकात के बाद 'पांडा कूटनीति'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले दिनों वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय मुलाकात के बाद चीन से 2 पांडा जॉर्जिया के अटलांटा शहर भेजे गए हैं।

पांडा पिंग पिंग और फू शुआंग अटलांटा के चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। उनको अमेरिका और चीन के बीच हुई एक शिखर बैठक के बाद भेजा गया है।

अब अगले 10 सालों तक ये पांडा अटलांटा के चिड़ियाघर में ही रहेंगे। इससे 1999 से शुरू हुई पांडा रखने की परंपरा फिर से शुरू हो जाएगी। ये पांडा चीन की 'पांडा डिप्लोमेसी' का हिस्सा हैं, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती और अच्छे संबंधों की निशानी माने जाते हैं।