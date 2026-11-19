जर्मन बैंकर ने 2 बहनों का नस्लीय उत्पीड़न किया, कोर्ट ने ठोका 10,100 पाउंड का जुर्माना
लेखन गजेंद्र
लंदन में बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन के पास जर्मन बैंकर फिलिप ऑस्टरमैन को नस्लीय उत्पीड़न और धमकी भरे व्यवहार का दोषी पाया गया है।
यह मामला सब्बा और मरियम जावेद नाम की बहनों से जुड़ा है। घटना के समय ऑस्टरमैन की उस समय की गर्लफ्रेंड बहनों के बेबी स्ट्रॉलर से टकराकर गिर गई थी।
इसके बाद दोनों पक्षों में गरमागरम बहस हुई। इस दौरान ऑस्टरमैन ने नस्लीय टिप्पणी की, हालांकि उसने इस बात से इनकार किया, लेकिन जज ने बहनों के बयान को सही माना।
डिओडोरेंट से धमकाने पर ऑस्टरमैन पर 10,100 पाउंड का जुर्माना
ऑस्टरमैन ने बच्चों के सामने एक डिओडोरेंट के कैन को पेपर स्प्रे बताकर बहनों को डराने की भी कोशिश की थी। अदालत ने उसे सामुदायिक सेवा का आदेश देने के बजाय 10,100 पाउंड का जुर्माना लगाया, क्योंकि वह जर्मनी में रहता है।
बता दें कि नस्लीय उत्पीड़न के भेदभाव का यह पहला मामला नहीं है। लंदन में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।