लंदन में बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन के पास जर्मन बैंकर फिलिप ऑस्टरमैन को नस्लीय उत्पीड़न और धमकी भरे व्यवहार का दोषी पाया गया है।

यह मामला सब्बा और मरियम जावेद नाम की बहनों से जुड़ा है। घटना के समय ऑस्टरमैन की उस समय की गर्लफ्रेंड बहनों के बेबी स्ट्रॉलर से टकराकर गिर गई थी।

इसके बाद दोनों पक्षों में गरमागरम बहस हुई। इस दौरान ऑस्टरमैन ने नस्लीय टिप्पणी की, हालांकि उसने इस बात से इनकार किया, लेकिन जज ने बहनों के बयान को सही माना।