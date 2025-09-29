ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ होने पर ही मिलेगा स्थायी निवास, जानिए कारण

यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार देश में स्थायी रूप से बसने के इच्छुक प्रवासियों के लिए आवश्यक नियमों को सख्त बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत अब ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने वालों को स्वीकृति तभी मिलेगी, जब उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होगी। विदेशी लोगों को देश के माहौल में आसानी से घुलने-मिलने में सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय किया जा रहा है। आंतरिक मंत्री शबाना महमूद सोमवार को इसकी घोषणा कर सकती है।

कारण क्या है नियमों को सख्त करने का कारण? यह प्रस्ताव लोकलुभावन रिफॉर्म UK पार्टी के लिए बढ़ते समर्थन का जवाब देने के लिए एक व्यापक सरकारी प्रयास का हिस्सा है, जिसने आव्रजन को एक केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी सख्त नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित हुई है। बता दें कि वर्तमान में अधिकांश प्रवासी ब्रिटेन में 5 वर्ष के निवास के बाद 'अनिश्चितकालीन निवास' के लिए आवेदन के पात्र हैं, जिससे उन्हें स्थायी निवास का अधिकार मिलता है।

भाषा अंग्रेजी में उच्च दक्षता होगी अनिवार्य लेबर पार्टी द्वारा जारी उनके भाषण के अंशों के अनुसार, आंतरिक मंत्री महमूद प्रस्ताव रखेंगी कि स्थायी निवास के आवेदकों में अंग्रेजी का उच्च स्तर और अपने समुदायों में स्वयंसेवा का अनुभव होना चाहिए। इन प्रस्तावों पर इस साल के अंत में परामर्श शुरू किया जाएगा। रिफॉर्म UK पार्टी ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह 'अनिश्चितकालीन निवास' को हटाने तथा उसके स्थान पर 5 वर्ष के नवीकरणीय कार्य वीजा को लाने पर विचार कर रही है।

आरोप प्रधानमंत्री स्टार्मर ने लगाए थे आरोप प्रधानमंत्री स्टार्मर ने रिफॉर्म UK पार्टी पर सामूहिक निर्वासन से संबंधित 'नस्लवादी नीति' अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी नीति इस देश को तोड़ देगी। ब्रिटेन में मतदाताओं के लिए आप्रवासन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। साल 2016 में यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए हुए मतदान में आगमन का स्तर एक निर्णायक कारक था, फिर भी ब्रेक्सिट के बाद से शुद्ध प्रवासन रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुंच गया है और सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है।