अमेरिका के बर्खास्त शीर्ष जनरल ब्रेट सिल्विया ने गुप्त जानकारी लीक करने की बात कबूली

अमेरिका के बर्खास्त शीर्ष जनरल ने कबूला, ईरान और यूक्रेन युद्ध की गुप्त जानकारी लीक की

लेखन गजेंद्र 11:11 am Oct 30, 202611:11 am

क्या है खबर?

अमेरिका के युद्ध सचिव (पूर्व में रक्षा सचिव) पीट हेगसेथ ने एक दिन पहले पेंटागन के जिस शीर्ष सैन्य रणनीतिकार लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया को बर्खास्त किया था, उन्होंने ईरान और यूक्रेन युद्ध की गुप्त जानकारी ली की थी। एक्सियोस ने बताया कि जांच की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, सिल्विया ने माना है कि उन्होंने एक साल में अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स के 2 रिपोर्टरों को यूक्रेन और ईरान के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी थी।