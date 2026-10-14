पाकिस्तान की सरकार ने अब मीडिया पर कसा शिकंजा, लाइव विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाई
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने विरोध प्रदर्शनों, विस्फोटों और गोलीबारी के सीधे टीवी प्रसारण पर रोक लगा दी है।
नए नियमों के मुताबिक, अब न्यूज चैनलों को किसी भी लाइव फुटेज को तुरंत प्रसारित करने के बजाय देर से दिखाना होगा। वे केवल वही खबर दिखा पाएंगे जिसकी आधिकारिक तौर पर अधिकारियों ने पुष्टि की हो।
इन नियमों को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या चैनल को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस ने करीब 50 लोगों को कथित तौर पर हिरासत में लिया
खैबर पख्तूनख्वा में अभी हालात काफी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वहां प्रांतीय सरकार को आपातकाल के तहत निलंबित कर दिया गया है और गवर्नर राज लागू है।
ये नए प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
प्रेस की स्वतंत्रता के पैरोकारों को चिंता है कि इस कदम से जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नए नियम की वजह से अब दर्शकों को सीधे अपडेट मिलना और भी कठिन हो गया है।