पाकिस्तान की सरकार ने अब मीडिया पर कसा शिकंजा, लाइव विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाई

खैबर पख्तूनख्वा में अभी हालात काफी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वहां प्रांतीय सरकार को आपातकाल के तहत निलंबित कर दिया गया है और गवर्नर राज लागू है।

ये नए प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता के पैरोकारों को चिंता है कि इस कदम से जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नए नियम की वजह से अब दर्शकों को सीधे अपडेट मिलना और भी कठिन हो गया है।