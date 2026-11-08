इजरायल में 'दुश्मन विमान' के झूठे अलर्ट से उड़ी नींद, सेना बोली- गलती से हुआ

इस हफ्ते इजरायल के जारित और शोमेरा के लोग तब सहम गए जब लेबनान सीमा के पास 'दुश्मन विमान' की चेतावनी वाला अलार्म बज उठा। हालांकि, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने तुरंत साफ किया कि यह एक गलत अलार्म था, एक गलती थी, और कोई असली खतरा नहीं था।

यह डर ऐसे समय में फैला है जब इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है, खासकर हाल ही में फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में हुए अपहरण के प्रयास के बाद।