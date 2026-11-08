इजरायल में 'दुश्मन विमान' के झूठे अलर्ट से उड़ी नींद, सेना बोली- गलती से हुआ
दुनिया
इस हफ्ते इजरायल के जारित और शोमेरा के लोग तब सहम गए जब लेबनान सीमा के पास 'दुश्मन विमान' की चेतावनी वाला अलार्म बज उठा। हालांकि, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने तुरंत साफ किया कि यह एक गलत अलार्म था, एक गलती थी, और कोई असली खतरा नहीं था।
यह डर ऐसे समय में फैला है जब इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है, खासकर हाल ही में फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में हुए अपहरण के प्रयास के बाद।
इजरायल ने क्रू की जानकारी 48 घंटे पहले देना अनिवार्य किया
सितंबर में हुए अपहरण के प्रयास के बाद, जिसमें एक को-पायलट ने अपने कैप्टन पर हमला किया था लेकिन क्रू और यात्रियों ने उसे रोक लिया था, इजरायल ने हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी है।
अब एयरलाइंस को उड़ान से 48 घंटे पहले क्रू के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इससे अधिकारी उनकी बैकग्राउंड जांच कर सकेंगे और सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।