इस दौरे का एक बड़ा मकसद पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा चालू करना है। यह मिल पहले रूस की मदद से ही बनी थी।

इसके अलावा, पाकिस्तान के तेल और गैस सेक्टर में रूस से निवेश लाने की भी कोशिश होगी। रूस से लौटने के ठीक बाद, शरीफ 3 और 4 दिसंबर को ईरान में होने वाले ECO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

वहां वे बाकी नेताओं के साथ क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग पर बातचीत करेंगे। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही इस समूह की अध्यक्षता संभालने वाला है।