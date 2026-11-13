ISI की नई चाल, खालिस्तानी सिखों को बिना पासपोर्ट मुहर के पाकिस्तान में प्रवेश

ISI के चुने हुए सिख टर्की के इस्तांबुल या मलेशिया के कुआलालंपुर जैसे तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे और डिजिटल स्मार्ट गेट्स से प्रवेश करेंगे।

यह सिस्टम आमतौर पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्यों, वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों, शीर्ष रक्षा अधिकारियों और प्रमुख राजनयिकों के लिए ही आरक्षित होता है।

यह सुविधा सबके लिए नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिलेगा जिन्हें ISI खुद चुनेगी।

भले ही भारतीय पक्ष से तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर अभी बंद है, फिर भी पाकिस्तान ने 2026 की पहली छमाही में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को 4,002 वीजा जारी किए हैं।

गुरु नानक देव जी की जयंती पर और वीजा देने की भी तैयारी है। यह कदम वैश्विक सिख समुदाय से नए तरीकों से जुड़ने की पाकिस्तान की कोशिशों को दिखाता है।